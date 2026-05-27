Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Sivrice yolu Kekliktepe Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 23 BP 148 plakalı otomobil ile E.Y. idaresindeki 23 AFU 159 plakalı cip çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı