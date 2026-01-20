Haberler

Elazığ'da çığ düşmesi sonucu kapanan geçit açıldı

Elazığ'da çığ düşmesi sonucu kapanan geçit açıldı
Elazığ'ın Palu ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Tirnik Geçidi, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda temizlenerek ulaşıma açıldı. Ekipler bölgedeki yeni çığ risklerine karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Elazığ'da çığ düşmesi sonucu kapanan Tirnik Geçidi, temizlenerek ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesi Tarhana köyü Tirnik Geçidi'ne çığ düştü. Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede yoğun çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin muhtemel yeni çığ risklerine karşı bölgede tedbirlerini sürdürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
