Elazığ'da Boş Arazide Yangın Çıktı

Elazığ'da Boş Arazide Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde boş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı ve alevler yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Elazığ'da boş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi Semaver sokak üzerindeki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir arazideki otlar yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önleyerek söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.