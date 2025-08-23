Elazığ'da Boş Arazide Yangın Çıktı

Elazığ'da boş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi Semaver sokak üzerindeki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir arazideki otlar yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önleyerek söndürdü. - ELAZIĞ