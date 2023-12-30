Elazığ'da bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da bir evin bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Gümüşbir Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki depoda yaşandı. Depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden depo sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da bir evin bahçesinde bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Gümüşbir Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki depoda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden depo sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle alakalı inceleme başlattı. - ELAZIĞ