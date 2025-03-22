İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade

İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade
RTÜK Başkanı'ndan İmamoğlu uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?
İddia olay! İBB, 'Doğal afet' maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir büfede çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, görüntülerle birlikte vatandaşların ihbarı sonucu polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle gerçekleşti.

Elazığ'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir büfede çıkan ve bir kişinin yaralandığı kavga kameralara yansıdı.

Olay Abdullahpaşa 91. Sokak üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büfede bulunan bir kişi ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada bir kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kavga anı kameralara yandı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title