Parmağı çelik küllüğe sıkışan bebeğin imdadına itfaiye yetişti

Güncelleme:
Elazığ'da 1 yaşındaki bir bebeğin parmağı çelik küllüğün deliğine sıkıştı. Aile, hastaneye götürdükleri bebeğin parmağını kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, uzman doktor gözetiminde ayırıcı alet ile bebeğin parmağını kurtardı. Bebeğin sağlık durumu iyi.

Elazığ'da parmağı çelik küllüğün deliğine sıkışan bebeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hastanede ayırıcı ile küllük kesilerek bebeğin parmağı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki bebeğin parmağı çelik küllüğün deliğine sıkıştı. Bebeğin parmağını çıkartamayan aile, hastaneye götürdü. Doktor, İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım isteyince hastaneye gelen itfaiye ekipleri, doktor gözetiminde ayırıcı alet ile parmağı sıkıştığı delikten kurtardı.

Parmağına pansuman yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

