Parmağı çelik küllüğe sıkışan bebeğin imdadına itfaiye yetişti
Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki bebeğin parmağı çelik küllüğün deliğine sıkıştı. Bebeğin parmağını çıkartamayan aile, hastaneye götürdü. Doktor, İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım isteyince hastaneye gelen itfaiye ekipleri, doktor gözetiminde ayırıcı alet ile parmağı sıkıştığı delikten kurtardı.
Parmağına pansuman yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa