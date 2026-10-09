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Elazığ'da asayiş ve narkotik ekipleri Köfteciler Sokağı'nda denetim yaptı

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve narkotik ekipleri, kent merkezindeki Köfteciler Sokağı'nda denetim düzenledi. Uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edilip üst aramaları yapıldı; faaliyet yasal prosedürlere uygun tamamlandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan Köfteciler Sokağı'nda denetim yaptı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki Köfteciler Sokağı'nda asayiş uygulaması düzenledi. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele amacıyla şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde gerekli kontroller ile üst aramaları yapıldı. Narkotik ve asayiş ekiplerinin koordineli yürüttüğü faaliyet, yasal prosedürlere uygun olarak tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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