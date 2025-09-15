Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 268 Kişi Yakalandı, Trafik Kazalarında 2 Ölü

Elazığ'da 7-14 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında 268 kişi yakalanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi. Kentte meydana gelen 32 trafik kazasında 44 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ Valiliği, 7-14 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Açıklamaya göre, kent genelinde meydana gelen 242 olayda 268 kişi yakalanırken, 30 kişi tutuklandı. Ayrıca, 14 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, kayıp olarak aranan 13 kişinin bulunduğu bildirildi. Asayiş uygulamalarında, 62 bin 113 şahıs ve 26 bin 158 araç kontrol edildi. Çalışmalarda, 5 tabanca, 5 tüfek, 111 fişek, 9 kesici alet, 6,95 gram eroin, 254,1 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 115,2 gram bonzai, 344 adet sentetik ecza, 70 gram kannabinoid, 505 gram marihuana, 30 kök kenevir bitkisi ve 14 gram kenevir tohumu ile çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildiği bildirildi. Kaçakçılık operasyonlarında ise 3 bin 608 dolu makaron, 11 bin 200 boş makaron, 70 paket sigara, 12 kilogram tütün, 4 bin 839 paket puro, 40 litre alkol üretiminde kullanılan sıvı, 700 paket yufka, 984 adet oda parfümü ve 37 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Kent genelinde yaşanan 32 trafik kazasında 44 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, kontrol edilen 11 bin 481 araçtan 2 bin 149'una cezai işlem uygulandı, 242 araç trafikten men edildi. - ELAZIĞ