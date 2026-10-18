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Elazığ'da artan motosiklet kazaları sonrası sürücüler tek tek denetlendi

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, artan motosiklet kazalarının ardından kentin farklı noktalarında eş zamanlı denetim yaptı. Sürücüler tek tek durdurularak sorgulanırken kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından, kentte bulunan motosiklet sürücüleri, tek tek durdurularak kontrol edildi.

Artan motosiklet kazalarının ardından Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamalarda motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak sorgulanırken kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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