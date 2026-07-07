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Elazığ'da arazi yangını

Elazığ'da arazi yangını
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ'da çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Akbulak köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı, otluk arazide yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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