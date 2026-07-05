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Elazığ'da arazi yangını

Elazığ'da arazi yangını
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Elazığ'ın Akçakiraz Beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Elazığ'da çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Akçakiraz Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı, boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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