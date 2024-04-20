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Elazığ'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Suyatağı köyü Torsuşağı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Ö. ile amcası oğlu H.İ.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya H.İ.Ö'nün çocukları da dahil oldu. Kavgada Mesut Ö., kuzeni Cebrail Ö.'yü tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Cebrail Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Cebrail Ö.'nün Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Mesut Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Suyatağı köyü Torsuşağı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Ö. ile amcası oğlu H.İ.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya H.İ.Ö'nün çocukları da dahil oldu. Kavgada Mesut Ö., kuzeni Cebrail Ö.'yü tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Cebrail Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Cebrail Ö.'nün Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Mesut Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Jandarma Malatya Cebrail Baskil Elazığ Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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