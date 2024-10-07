Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 'Aksa Tufanı Diriliş' Mitingi Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen 'Aksa Tufanı Diriliş Mitingi', İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirildi. Mitingde yüzlerce vatandaş bir araya gelirken, Hamas Yetkilisi Dr. Vail Farac, Filistin direnişinin sürdüğünü ve Aksa Tufanı'nın Filistin özgürlüğüne kadar devam edeceğini belirtti.

Elazığ'da "Aksa Tufanı Diriliş" mitingi

ELAZIĞ - El-Aksa Platformu tarafından "Aksa Tufanının" birinci yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Aksa Tufanı Diriliş Mitingi" düzenledi.

İsrail'in Filistin üzerindeki zulmü her geçen gün artarak devam ediyor. İsrail'in son 365 günde Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılarda 41 bin 909 Filistinli yaşamını kaybederken, 97 bin 303 kişi yaralandı. EL-AKSA Platformu da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlediği faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun birinci yıldönümünde Gazze'ye yönelik yapılan saldırılara dur demek amacıyla "Aksa Tufanı Diriliş Mitingi" düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde ilk olarak ezgi ve marşları ile grup özlem ajans sahne aldı. Ardından Hamas Yetkilisi Dr. Vail Farac sahneye çıktı açıklamalarda bulundu.

Hamas Yetkilisi Dr. Vail Farac, Aksa Tufanı'nın ve Gazze'deki mücahitlerin direnişinin Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağını vurgularken, "Bugün 7 Ekimdeki aksa tufanının yıl dönümü. Aksa tufanı Filistin özgür oluncaya kadar durmayacaktır. Aksa tufanı Allah'ın taktiri ile başladı insanların müdahalesi ile olmadı. Tıpkı bedir savaşı gibi. Oradaki Müslümanlar kafileye saldırmak için yola çıktılar ama Allah başka bir şey diledi. Aksa tufanı Filistin direnişinde yeni bir yeni bir merhaledir. Kabul ediyoruz acımız var ama aksa tufanı yeni bir aşama oldu bizim için. Gazze'deki mücahitlerin direnişi Allah'ın ayetlerinden bir ayettir" dedi.

Elazığ'da 'Aksa Tufanı Diriliş' Mitingi Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - 3.Sayfa

İnsan Hakları Aksa Tufanı Filistin Politika 3-sayfa İsrail Elazığ Dünya Gazze

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024-2025 Balıkla yoğurt yenir mi? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 65 puanla nereye girilir? Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 70 puanla nereye girilir? Hadım Yasası çıkacak mı? Hadım nedir? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler! MasterChef Bafra pidesi tarifi! En güzel Bafra pidesi tarifi! Bafra pidesi tarifi nasıl yapılır? Bafra pidesi için malzemeler! MasterChef cantık tarifi! En güzel cantık tarifi! Cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.