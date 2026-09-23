Haberler

Elazığ'da ağustos ayı trafik bilançosu 377 kaza, 298 yaralı olarak açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da ağustos ayı trafik bilançosu 377 kaza, 298 yaralı olarak açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da ağustos ayı trafik kaza bilançosunu paylaştı. Kentte meydana gelen 377 kazada 298 kişi yaralanırken, kazaların 172'si yaralanmalı, 205'i maddi hasarlı oldu.

Elazığ'da ağustos ayının trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen 377 kazada 298 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da ağustos ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 377 kazada 298 kişi yaralandı. Kazaların 172'si yaralanmalı olurken, 205'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi

İsrail'e tüm dünyada ses getirecek tepki!
15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış

15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltında

Eski başkanvekili dahil çok sayıda gözaltı
Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır

Aziz Yıldırım'dan rest: Herkes gider, o kalır
Macron’dan BM kürsüsünde Gazze çıkışı: Hepimiz utanmalıyız

Liderlerin gözünün içine baka baka haykırdı: Hepimiz utanmalıyız

Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi

Amedspor'da izdiham: Tam 122 bin kişi...
Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar