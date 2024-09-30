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Elazığ'da Abartı Egzozlu 180 Araca Ceza Kesildi

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Elazığ'da polis ekipleri, abartı egzoz kullanan 180 araca ceza keserek gürültü ve hava kirliliğine karşı önlem aldı.

Elazığ'da abartı egzoz bulunan 180 araca ceza

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda abartı egzoz bulunun 180 araca ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'Abartı Egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak gürültüye ve hava kirliliğine yol açarak vatandaşların huzurunu bozan araçlara yönelik ağustos ve eylül aylarında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 180 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Elazığ'da Abartı Egzozlu 180 Araca Ceza Kesildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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