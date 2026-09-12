Elazığ’da 89 motosiklet sürücüsüne 848 bin lira ceza

Elazığ'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan 89 motosiklet sürücüsüne toplam 848 bin 116 TL trafik cezası kesildi.

Son dönemde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında meydana gelen artışlar üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Bu kapsamdan kent genelinde 10 farklı noktada eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamalarda 439 motosiklet denetlenirken kurallara uymayan 89 sürücüsüne 848 bin 116 TL trafik cezası kesildi.

Ayrıca 25 motosikletin trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı