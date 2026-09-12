Haberler

Elazığ’da 89 motosiklet sürücüsüne 848 bin lira ceza

Elazığ’da 89 motosiklet sürücüsüne 848 bin lira ceza
Güncelleme:
+63 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan 89 motosiklet sürücüsüne toplam 848 bin 116 TL trafik cezası kesildi.

Elazığ'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan 89 motosiklet sürücüsüne toplam 848 bin 116 TL trafik cezası kesildi.

Son dönemde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında meydana gelen artışlar üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Bu kapsamdan kent genelinde 10 farklı noktada eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamalarda 439 motosiklet denetlenirken kurallara uymayan 89 sürücüsüne 848 bin 116 TL trafik cezası kesildi.

Ayrıca 25 motosikletin trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Ayn el-Arab Cezaevi’nde yangın: 7 ölü, onlarca yaralı

Komşuda cezaevi felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi ağır yaralı
Kamyonet, TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü

Kan donduran kaza! Hurdaya dönen araçta can verdiler
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında 'domuz başı' provokasyonu

Avrupa'da skandal provokasyon! Cuma namazında ortaya çıktılar
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı