Elazığ'da 81 Şüpheli Yakalandı, Ruhsatsız Silahlar Ele Ge geçti

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada son 1 ay içerisinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 81 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 81 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yine ağustos ayı içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 36 şahsın yakalandığı bildirildi.

Çalışmalarda, 25 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 246 adet fişek, 13 adet tüfek ve 58 adet kartuş olmak üzere toplam 38 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 304 adet fişeğin ele geçirildiği aktarıldı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ