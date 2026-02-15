Haberler

Elazığ'da kayıp şahıs 8 gündür aranıyor

Elazığ'da kayıp şahıs 8 gündür aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da 8 gün önce kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın bulunması için arama çalışmaları genişletilen sahada devam ediyor. Ekipler, 120 kilometrelik alanda arama yaparken henüz bir bulguya ulaşamadı.

Elazığ'da 8 gün önce kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları, genişletilen sahada devam ediyor.

Elazığ merkez Esentepe Mahallesi'ndeki ikametinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 8'inci gününe girdi. Bir haftalık süreçte yaklaşık 120 kilometrelik alanı tarayan ekipler, henüz somut bir bulguya ulaşamadı. Arama faaliyetleri, AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 32 kişilik uzman personelle sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında, Keban Baraj sahası kenarları hem havadan hem de karadan kontrol edilirken, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, bölgedeki sulak alanlarda ve su birikintilerinde tarama faaliyetlerini sürdürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4'ü polis 6 kişi yaralandı

Uyuşturucu etkisindeki şahıs dehşet saçtı! Yaralıların çoğu polis
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama