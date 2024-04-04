Elazığ'da 7 eve giren hırsız yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri, 7 eve giren hırsızı çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı.

Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 7 ikamette hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olayları ile ilgili Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon neticesinde hırsızlık olaylarının faili M.V.G. isimli şahıs, suç eşyası malzemelerle birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ