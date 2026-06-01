Elazığ'da 2'inci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Elazığ'da binanın 2'inci kattan düşen 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi Yoncalı Sokak'taki 3 katlı binanın 2'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çocuk, balkonda oynarken dengesini kaybetmesi sonucu aşağı düşerek yaralandı. Düşen çocuğu gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, çocuğun düştüğü bölgede inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı