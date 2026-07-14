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Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Elazığ'da 4'üncü katın balkonundan düşen 2 yaşındaki Elif Sare Albayrak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuk, köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Elazığ'da 4'üncü katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, dün Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Elif Sare Albayrak, 4'üncü katın balkonundan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından çocuk, Arıcak ilçesine bağlı Bozçavuş köyündeki aile mezarlığına gözyaşları içerisinde defnedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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