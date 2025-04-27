Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 21.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde, şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kaydetti.