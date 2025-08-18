Elazığ'da 257 Asayiş Olayı: 22 Tutuklama ve Yüksek Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 257 asayiş olayında, 136 kişi yakalanırken 22 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 10-17 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 257 olayda 136 kişi yakalanırken, 22 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda 60 bin 682 şahıs ve 25 bin 162 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 bin 681'ine cezai işlem uygulanırken 259 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda; 7 adet tabanca, 5 adet tüfek, 9 adet fişek, 2 adet kesici alet, 4,459 gram kubar esrar, 15,53 gram metamfetamin, 67,72 gram bonzai, 9 gram bonzai hammaddesi, 5,12 kokain, 6 gram taş kokain, 311 adet sentetik ecza ve ecstasy, 71 kök kenevir, 209 gr kannabinoit maddesi, kaçak olarak; 23 bin 40 adet makaron, 1 dedektör, 5 adet muhtelif kazı malzemesi, 7 kilo kaçak çay malzemesi, 50 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. - ELAZIĞ