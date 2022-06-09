Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk, akranını silahla başından vurdu - Haberler

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Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk, akranını silahla başından vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk, akranını silahla başından vurdu

Elazığ'da, 16 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle evinin önündeki akranını başından vurarak ağır yaraladı.

Elazığ'da, 16 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle evinin önündeki akranını başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2006 doğumlu P.Ö., aynı yaştaki H.H.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö., H.H.Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. H.H.Ç., başına isabet eden saçmalar nedeni ile yere yığılırken, zanlı P.Ö. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralanan H.H.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tespit ettikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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