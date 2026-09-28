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Elazığ Baskil'de akülü aracı alev alan 52 yaşındaki engelli şahıs yaşamını yitirdi

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Elazığ Baskil'de akülü aracı alev alan 52 yaşındaki engelli şahıs yaşamını yitirdi
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Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde, ateş yakılan yerden geçerken akülü aracı alev alan 52 yaşındaki engelli şahıs yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Deliktaş köyünde toprağa verildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde ateş yakılan yerden geçerken akülü aracı alev alan engelli şahıs, yanarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Deliktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın ağaç dallarını evinin önünde yaktığı esnada alevler bölgeden evine akülü aracıyla giden engelli Mustafa Gürsul'un (52) aracına sıçradı. Alevlerin kısa sürede akülü aracı sarması sonucu Gürsul olay yerinde yanarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gürsul'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Gürsul'un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerin ardından Deliktaş köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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