Haberler

Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vurulan 2 kişiden biri hastanede kurtarılamazken, diğer yaralının tedavisi sürüyor; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?

Büyük aşk çabuk bitti!

Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi

Kaza geçiren vatandaşları dolandıran 20 şirket TMSF'ye devredildi
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...

Son isteği ortaya çıktı! Avukatı vasiyet tartışmalarına noktayı koydu
Mamak'ta çocuk konuk evi, Başkan Veli Gündüz Şahin'e lojman oldu

Çocuk konuk evi, başkana lojman oldu!

Kanada'da Yom Kippur'da sinagog önünde silahlı saldırıda polis ve bir kişi yaralandı

Kanada'da sinagog önünde sıcak saatler: 2 kişi yaralandı
Okul Randevu Sistemi'nde yeni dönem! Veliler 7/24 telefonla randevu alabilecek

Okul Randevu Sistemi'nde yeni dönem
İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak

Ülke tarihine geçecek karar: Cezasını halk jürisi verecek