Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vurulan 2 kişiden biri hastanede kurtarılamazken, diğer yaralının tedavisi sürüyor; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Olay, merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.