Elanur Türkmen'in Elektrik Patlaması Davası: 13 Milyon Lira Tazminat Kararı

Bağcılar'da 9 yıl önce, o dönem 10 yaşında olan Elanur Türkmen'in, evinin önünde oynarken elektrik dağıtım kofrasının patlaması sonucu yüzü ve vücudunun ağır şekilde yanarak yaralanmasına ilişkin görülen davada karar çıktı. Mahkeme, elektrik şirketinin Elanur ve ailesine toplamda 13 milyon 79 bin 719 lira tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul Bağcılar'da 3 Temmuz 2016'da iddiaya göre o dönem 10 yaşında olan Elanur Türkmen, evinin önünde oynarken elinde bulunan anahtar, binanın yanına monte edilmiş elektrik dağıtım kofrasına düştü. Anahtarın düşmesi sonucu meydana gelen patlamada Elanur Türkmen ağır yaralanırken, kaza nedeniyle yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar meydana geldi. Toplamda 10 ameliyat geçiren Türkmen, Adli Tıp Kurumu raporuna göre yüzde 72 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği ve 18 ay süreyle başka birinin yardımına ihtiyaç duyulabileceği ifade edildi.

"Onlarca operasyon geçiren Elanur Türkmen, yıllarca hastanede kalmış, kendi halinde hayatını sürdürmeye çalışan ailesi bütün varlıklarını çocuklarına adamış, maddi ve manevi anlamda çok büyük zarara uğramıştır"

Olaya ilişkin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Elanur ve ailesince açılan davanın dilekçesinde, "Küçük Elanur Türkmen, evinin önünde oynamaktayken, elinde bulunan anahtar binanın yanına monte edilen ve kapağı açık bırakılan elektik dağıtım kofrasına düşmüştür. Meydana gelen patlamada küçük çocuğun yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşmuş ve ağır yaralanmıştır. Onlarca operasyon geçiren Elanur Türkmen, yıllarca hastanede kalmış, kendi halinde hayatını sürdürmeye çalışan ailesi bütün varlıklarını çocuklarına adamış, maddi ve manevi anlamda çok büyük zarara uğramıştır. Küçük yaşta hayatı alt üst olan Elanur Türkmen, tarifsiz acılar çekmiş ve küçücük dünyasında bu elem ve keder dolu günlerin geçmesini beklemiştir. Zarar, davalı elektrik şirketi tarafından kurulumu sağlanan ancak hiçbir bakım ve denetim yükümlülüğü yerine getirilmeyen elektrik kofrası patlaması sonucu oluşmuştur. Zararın oluşmasına sebep veren şirketin her türlü zararı gidermekle yükümlü olduğunun ortada olduğu, bu nedenle elektrik şirketinin tazminata hükmedilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

"Olay tarihinde 10 yaşında olan bir çocuğun başıboş bırakılarak sabahın erken saatlerinde ne şekilde oynadığının ebeveynleri tarafından denetlenmemesinin kabul edilebilir bir durum değildir"

Davaya cevap veren elektrik şirketinin dilekçesinde ise, "Kofrada kısa devrenin oluşmasında küçüğün buraya anahtar sokmaya çalışmasının sebep olmuştur. Olay tarihinde 10 yaşında olan bir çocuğun başıboş bırakılarak sabahın erken saatlerinde ne şekilde oynadığının ebeveynleri tarafından denetlenmemesinin kabul edilebilir bir durum değildir. Aile ihmalkar davranmıştır. Kusur ve sorumluluk yüklenmesi gerekmektedir. Meydana gelen olayda müvekkil şirketin kusuru bulunmamaktadır. Ailenin de tazminat talebi fahiştir. Haksız ve yersiz davanın reddini talep ederiz" denildi.

Öte yandan bilirkişi raporunda ise, kazanın meydana gelmesinde elektrik şirketinin yüzde 100 oranda kusurlu olduğu ve kazazede Elanur Türkmen'de herhangi bir kusurun tespit edilmediği belirtildi.

Aileye toplamda 13 milyon 79 bin 719 lira tazminat

Kararını açıklayan mahkeme, Elanur Türkmen ile ailesinin açtığı davayı kabul ederek davalı elektrik şirketinin 12 milyon 679 bin 719 lira maddi, 400 bin lira da manevi olmak üzere toplamda 13 milyon 79 bin 719 lira tazminata ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, elektrik şirketinin bu tazminatı olayın meydana geldiği 3 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Elanur Türkmen'in ailesine ödemesine hükmetti. - İSTANBUL