El Kaide'ye Yönelik Operasyonda Bir Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte eleman temin ettiği belirlenen 2 şüpheliden biri İstanbul'da yakalandı, diğerinin Belçika'da olduğu tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce bu sabah El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte eleman temin ettiği belirlenen 2 şüpheliden biri İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin de Belçika'da olduğu tespit edildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. - İZMİR