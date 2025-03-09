El freni çekilmeyen otomobil takla attı

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi'nde 7 Mart Cuma günü saat 11.00 sıralarında Emine Ö. 4 HCB 906 plakalı otomobilini evinin önüne park etti.

KAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Ardından araçtan inen kadın, evine doğru yöneldi ancak el freni çekilmeyen araç bir anda kaymaya başladı. Bunu fark eden kadın, kayan otomobilin açık olan camından içeri atlayarak aracı durdurmak istedi. Kadın direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı sırada kaldırıma çarpan araç takla atarak devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada hafif yaralanan Emine Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların adından takla atan otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

SOKAĞA GİREN OTOMOBİL SON ANDA KURTULDU

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O sırada sokağa giren bir başka sürücü ise kayan aracın kendi otomobiline çarpmasından geri manevra yaparak kurtuldu.