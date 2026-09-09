El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'da el freni çekilmeyen park halindeki otomobil şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Esentepe yolu üzerinde bir otomobil, el freninin çekilmeden park edilmesi sonucu hareket etti. Hareket haline geçerek geri geri yokuş aşağıya ilerleyen otomobil daha sonra virajda önce kaldırıma çıktı daha sonra şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı