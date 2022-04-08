El ele hırsızlık yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, el ele dolaşarak hırsızlık yapan çift, bu kez aynı mahalledeki cami tuvaletine ait parçaları çaldı. Hırsız çiftten biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde ele ele tutuşarak bir apartmanın önüne gelen hırsız sevgililer, masa ve sandalye çalıp kaçmış; yakalanan iki kişi daha sonra adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra durmayan aynı iki kişi, dün yine İspat Cami Mahallesi'nde ortaya çıktı.

Daha önce hırsızlığın meydana geldiği yere yakın bir mevkide ve ellerinde malzemelerle gece 01.00 sıralarında görülen şahıslar, polis tarafından durdurulmak istendi ancak kaçmaya başladılar. Hırsızlar ve polis arasında başlayan kovalamaca sokak aralarında sürerken, G.K. isimli kadın polise yakalandı.

Yanındaki şahsın daha önce de beraber hırsızlık yaptığı T.S. isimli şahıs olduğunu söyleyen G.K.'nin yanındaki malzemenin ise Tahta Cami'de bulunan tuvaletin kapısına ait parçalar olduğu anlaşıldı.

Polis merkezine götürülen G.K. gözaltına alınırken, diğer şüpheli T.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kısa zamanda diğer şahıs da yakalandı.

Şüphelilerden G.K., savcılıkça serbest bırakılırken, T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa