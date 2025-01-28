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Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı programda tehdit niteliğinde sözler söylediği gerekçesiyle iki suçtan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

Katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği ve bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişilerin hedef gösterilmesi gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

SAVCILIĞA ÇAĞIRILDI, 2 SUÇTAN İFADESİ ALINACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı.

Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFurkan inci:

bu kanun tanımaz adam hala ne diye ibb nin başında tutuluyor koca belediyeyi dem partililere peşkeş çekti

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Yıldırmaya çalışıyorlar. Çok üzüldüm. ALLAH yardımcınız olsun Başkanım. :(((

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Haber YorumlarıBuğra Er:

İmamoğlunu zerre sevmem lakin akpp nin adaletinede asla güvenmem

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Adalet bir gün size de lazım olacak

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

2 saat olmuş hiç yorum yok enteresamm ?

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