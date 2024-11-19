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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı davanın savcısı yarınki duruşma öncesi rapor alarak izne ayrıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı davanın savcısı Can Besen, yarın görülecek duruşma öncesi iki gün geçerli olmak üzere sağlık raporu aldı. Yarınki duruşmada savcının mütalaasını açıklaması bekleniyordu.

DAVA 20 KASIM'A ERTELENMİŞTİ

2 Ekim'de duruşmada İmamoğlu'nun avukatı iki ayrı heyetten bilirkişi raporu alındığını söyleyerek "Suç unsuru olmadığı ortaya çıkmıştır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz" demişti. Beyanların ardından mahkeme esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a ertelemişti.

SAVCI RAPOR ALDI DURUŞMAYA KATILMAYACAK

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat yarınki dava öncesi savcının 19-20 Kasım'da raporlu olduğunu ve duruşmaya katılmayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor. Yargılama Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıumut mergen:

BOŞ İŞLERLE ADAMA CÖKMEYE ÇALISIYORSUNUZ

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Haber YorumlarıFETHİ YILMAZ:

Araştırılsın bence neden rapor alındığı , hesapları kontrol edilsin

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