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Ekrem İmamoğlu davasında 3. duruşmanın ilk oturumu başladı, gizli tanıklar dinlenecek

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'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının ilk oturumu başladı. Mahkeme başkanı, duruşmanın iki hafta içinde bitirilmesinin planlandığını ve gizli tanıkların çarşamba günü dinleneceğini bildirdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumu başladı. Duruşmada mahkeme başkanı, üçüncü duruşmanın iki hafta içerisinde bitirilmesinin planlandığını söyledi. Çarşamba günü ise gizli tanıkların dinleneceği mahkeme başkanı tarafından bildirildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumu başladı.

Mahkeme ikinci duruşmada açıkladığı ara kararında gizli tanıklar İlke, Zeytin, Martı, Gürgen'in duruşma günü hazır edilmeleri için tanık koruma şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, gizli tanıkların duruşma günü dinlenilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması, odanın tahsis edilmesi konusunda İstanbul Bilgi İşlem Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmetmişti. Duruşmada beyanda bulunmaları için müştekiler ve tanıkların dosyasının tutuklu iş olması nedeniyle duruşma günü zorla getirilmesi için adresleri itibariyle ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına da karar verilmişti.

Duruşmada mahkeme başkanı, üçüncü duruşmanın iki hafta içerisinde bitirilmesinin planlandığını söyledi. Çarşamba günü ise gizli tanıkların dinleneceği mahkeme başkanı tarafından bildirildi.

Duruşmada müşteki Bahattin Uçar dinleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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