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‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının 2’nci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 sanığın tahliyesine karar verdi.

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‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının 2’nci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 sanığın tahliyesine karar verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 2'nci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 sanığın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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