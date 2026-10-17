‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının 2’nci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 sanığın tahliyesine karar verdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının 2’nci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 sanığın tahliyesine karar verdi.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 2'nci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 sanığın tahliyesine karar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı