Ekmek Dağıtımı Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Aksaray'da ekmek dağıtımı yüzünden fırın işletmecisi ve dağıtıcı arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla vurularak yaralandığı olayda yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde bulunan ekmek fırınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fırın işletmecisi Mehmet Baran K. (18) ve ekmek dağıtıcısı Serkan P. (44) arasında eksik ekmek dağıtımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşürken Serkan P. yanında bulunan tabancayı çekerek Mehmet Baran K.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Mehmet Baran K. fırının önüne düşerken, fırın çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahsı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı. Tabancayla bacağından yaralanan Mehmet Baran K. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gazetecilerin "Neden vurdu" sorusuna, "Hırsızları uyardığımız için mermi sıktılar" dedi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AKSARAY