Haberler

Ekmek Dağıtımı Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Ekmek Dağıtımı Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da ekmek dağıtımı yüzünden fırın işletmecisi ile dağıtıcı arasında çıkan kavgada, tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da ekmek dağıtımı yüzünden fırın işletmecisi ve dağıtıcı arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla vurularak yaralandığı olayda yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde bulunan ekmek fırınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fırın işletmecisi Mehmet Baran K. (18) ve ekmek dağıtıcısı Serkan P. (44) arasında eksik ekmek dağıtımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşürken Serkan P. yanında bulunan tabancayı çekerek Mehmet Baran K.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Mehmet Baran K. fırının önüne düşerken, fırın çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahsı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı. Tabancayla bacağından yaralanan Mehmet Baran K. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gazetecilerin "Neden vurdu" sorusuna, "Hırsızları uyardığımız için mermi sıktılar" dedi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP'de beklenen son! Gürsel Tekin dahil 6 ismin bileti kesildi
Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlarla...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.