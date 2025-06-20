Ekmeğin İçinden Uyuşturucu Çıktı: 2 Gözaltı

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Karaman'da jandarma tarafından bir otomobilde yapılan operasyonda ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

KARAMAN - Karaman'da jandarmanın bir otomobile düzenlediği operasyonda ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayrancı ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, ekmeğin arasına poşetle konmuş 290 gram metamfetamin ile 3 gram esrar, 2 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 39 bin 800 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki, H.A. ve R.B., İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa
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