Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

İstanbul Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında cadde üzerindeki bir binada yıkım yapıldı. Gerçekleştirilen yıkımda yan taraftaki 5 katlı binanın 4. ve 5. katlarındaki banyo kısımlarının duvarlarının olmadığı fark edilirken, 3. kattaki dairenin de salon kısmında delikler oluştu.

HASAR ALAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken gelen belediye ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Çalışma sonrası yıkıma bir süre ara verildi. Zarar gören 5 katlı binanın da yan tarafta başlatılan yıkımdan önce riskli yapı raporunun çıktığı öğrenildi. Hasar alan bina tahliye edildi.

"MAALESEF BANYO DUVARLARIMIZ YOKMUŞ"

Konu ile ilgili konuşan bina sakini Orhan Yaylacıkoral, "Bina sakinlerinden biriyim. Maalesef bizim 4. ve 5. katın banyo duvarları yokmuş. O duvarlar yan binanın duvarlarıymış. Onlar yıkılırken kazara kepçe de alttaki dailere de zarar verdi. Yıkım zamanında böyle şeyler olabiliyor. Belediyeden arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar ilgilendiler. Yarın bu masraflar ile ilgili detaylı çalışma yapacaklar. Herkesin masrafı ödenecek. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bizim salonda küçük iki tane delik açıldı. Haliyle içerisi toz duman olmuş. Yarın halıları, koltukları yıkatacaklar. Delikler kapanacak. Öyle bir anlaşmamız var. Bizim binaya da yıkım kararı gelmişti. Öteki arkadaşları da çok zorlamak istemiyoruz. Masraflar karşılanırsa hep beraber ayrılacağız" dedi.