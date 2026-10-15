Antalya Serik'te iddiaya göre ev sahibi dairesini ateşe verdi, kiracı kediyi kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet getiren bir ev sahibi, oturduğu 3 katlı binanın son katındaki dairesini ateşe verdi. Yangın mahallede büyük paniğe yol açarken, binada kiracı olarak oturan bir genç, canını hiçe sayarak alevlerin arasından bir kediyi kurtardı. Evini yaktığı öne sürülen ev sahibi ise polis aracında gözyaşı döktü.

Olay, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan M.E., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu daireyi ateşe verdi. Yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenilen M.E., yükselen alevleri fark eden oğlu tarafından son anda dışarı çıkarıldı.

Pencerelerden taşan alevleri gören mahalle sakinleri ve binadaki diğer kiracılar büyük panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Genç kiracı, canını hiçe saydı

Yangın anında binada büyük bir insanlık dersi de yaşandı. Apartmanda kiracı olarak ikamet eden Muzaffer Yıldız isimli genç, ev sahibinin dairesinde kedinin mahsur kaldığını öğrenince düşünmeden harekete geçti. Yanan dairenin balkonuna sığınan kediyi kurtarmak için tırmanan genç adam, onu kurtarmayı başardı.

Olay anını anlatan kahraman kiracı Muzaffer Yıldız, "Her şey bir anda oldu. Yangın çıktı, önce bağrış sesleri duydum. Ev sahibimin oğlu içeride kedilerin olduğunu söyleyince hemen kurtarmak istedim. O an canımı tehlikeye attığımı düşünemedim bile, sadece onları çıkarmaya odaklandım. Bir ara korktum ama çok şükür kurtardık. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.

"Evi kendisinin yaktığını söyledi"

Yangına tanıklık eden mahalle sakinlerinden Kadir Tosun ise dehşet anlarını şu sözlerle özetledi: "Pencereden bir anda alevler çıkmaya başladı, sonrasında her yeri sardı. Evde oturan kişi bizzat 'evi kendisinin yaktığını' söyledi. Sonra zaten itfaiye ekipleri gelip müdahale etti."

Gözyaşları içinde karakola götürüldü

Kendi evini yakarak faciaya davetiye çıkardığı iddia edilen ev sahibi M.E., yangının söndürülmesinin ardından polis aracının içinde gözyaşı döktü, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı