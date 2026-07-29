Ekipler seferber oldu, alevlerle mücadele sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında hava araçları alevlere su taşırken, kara ekiplerinin mücadelesi ise devam ediyor.

Seydikemer Bayır Mahallesi'nde saat 07.45 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle zirai alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından alevlerle mücadele havadan ve karadan başladı. Yangında yaklaşık 10 saat geride kalırken, rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın bölgesinde 5 uçak, 18 helikopter havadan alevlere su bırakırken, kara ekipleri ise adeta yangına göğüs geriyor. Yangın bölgesinde karadan TOMA'lar, su tankerleri iş makineleri, arazözler ile alevlere müdahale eden ateş savaşçıları yangının ilerleyişini durdurmak için mücadele veriyor. Yaklaşık bin personel yangının önüne geçebilmek için çalışmalara katılıyor. Yangın bölgesinde zaman zaman etkisini arttıran rüzgarla birlikte metrelerce yükseğe ulaşan alevlerle mücadele eden ateş savaşçıları korkusuzca cansiperhane mücadelesini sürdürürken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çaba gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı