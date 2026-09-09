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Ekipler baskın yaptı, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekipler baskın yaptı, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Mersin’in Erdemli ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheliyi ise yakaladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheliyi ise yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Uyuşturucu Madde Ticaret'ine yönelik İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli M.C. (19) belirlendi. Şüphelinin bulunduğu eve baskın yapan jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı. Ev ve eklentilerde yapılan aramada 64 bin 175 adeti Ecstasy, diğer kısmı sentetik ecza hapı olmak üzere yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan jandarmaya götürülen şüpheli M.C. hakkında ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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