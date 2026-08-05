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Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüden 'Bomba Gibiyim' Savunması

Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüden 'Bomba Gibiyim' Savunması
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Tekirdağ Çorlu'da polis çevirmesinde durdurulan panelvan sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz çıktı. Para cezası kesilen ve aracı çekilen sürücü, muhabirin 'nasılsınız' sorusuna 'Bomba gibiyim' yanıtını verdi. İki şişe içecek almak için evden çıktığını belirten sürücü, ifadesi için karakola götürüldü.

Tekirdağ Çorlu'da polis çevirmesinde durdurulan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ceza kesilen ve aracı çekilen sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, muhabirin sorusuna "Bomba gibiyim" cevabını verdi.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleşirdi. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 1,00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafik men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

"Evden çıkıp iki şişe alayım dedim, hayatım kaydı"

Alkollü sürücü, muhabirin, 'geçmiş olsun, nasılsınız' sözlerine de, "Bomba gibiyim çok şükür" diyerek karşılık verdi. Sürücü, "Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı. Canımız sağ olsun" dedi.

Cezası tatbik edilen sürücü, yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından ifadesi için karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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