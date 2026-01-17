Haberler

Polise zorluk çıkaran sürücüye 34 bin, araç sahibine 23 bin TL ceza

Güncelleme:
İzmir'de, ehliyetsiz araç kullanan sürücüye, polis uygulama noktasında durdurulup kimlik ibraz etmediği için toplam 57 bin 921 TL idari para cezası kesildi. Daha önce kaçak moloz dökme suçundan hakkında işlem yapılmıştı.

İzmir'de polisin uygulama noktasında durdurduğu ve kimlik ibraz etmeyerek araçtan inmeyi reddeden sürücüye toplamda 57 bin 921 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün, daha önce de kaçak moloz dökerek "dur" ihtarına uymadığı ortaya çıktı.

Dün saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı Topçu Lokantası önünde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce kaçak moloz döktüğü tespitiyle plakası tüm birimlere bildirilen ve ikazlara uymayarak kaçan 35 BAZ 439 plakalı aracı denetim noktasında durdurdu.

O anları cep telefonuyla kaydetti

Polis ekiplerinin ehliyet ve kimlik kontrolü talebine olumsuz yanıt veren sürücü F.A. (34), araçtan inmemek için direndi. Sürücü, ekiplerin müdahale ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, "Zorla beni aracımdan indirmeye çalışıyor. Ben burada işimi yapmaya çalışıyorum" diyerek tepki gösterdi. Polis memurunun ise sürücüye, "Ehliyetin olmadığını söylüyorsun, lütfen iner misin aşağı, kimlik vermiyorsun polise" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Sürücüye ve araç sahibine ceza yağdı

Yapılan incelemede, F.A.'nın sürücü belgesinin olmadığı, daha önce çevre kirliliğine yol açacak şekilde kaçak moloz dökümü yaptığı ve güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymadığı belirlendi. Sürücü F.A. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca; 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak', 'Işık donanımının çalışmaması', 'Muayenesiz araç kullanmak', 'Tescil plakasında değişiklik yapmak' ve 'Teknik değişikliği bildirmemek' suçlarından toplam 34 bin 484 TL trafik idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edilirken, araç tescil sahibine de sürücü belgesi olmayan şahsa araç kullandırmaktan dolayı 23 bin 437 TL ceza kesildi.

Olayla ilgili toplam ceza miktarı 57 bin 921 TL olarak kayıtlara geçti. - İZMİR

