Ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL para cezası kesildi

Eskişehir'de trafik polisi tarafından durdurulan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen aracın sürücüsüne 40 bin TL para cezası kesildi.

Dün gece Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde denetim yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, durumundan şüphelendiği Tofaş marka aracı Merambağı Sokakta durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü M.B. (24) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye gerekli maddelerden 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı