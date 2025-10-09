Haberler

Ehliyetsiz Sürücüye 20 Bin TL Ceza

Kayseri Kocasinan'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü G.P. yakalandı ve 20 bin 948 TL idari para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan G.P., yönetimindeki 03 AAP 140 plakalı otomobille kaçtı. Kısa süreli kovalamaca sonucu aynı cadde üzerinde bulunan bir boşluk alanda; sıkıştırılan G.P., yaya olarak kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde G.P.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, 'dur ihtarına uymama' ve 'ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından 20 bin 948 TL idari para cezası yazıldı.

Otomobil yapılan incelemelerin ardından çekiciyle kaldırıldı. - KAYSERİ

