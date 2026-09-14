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Ehliyetsiz sürücünün koltuk hamlesi drona takıldı: 240 bin lira ceza uygulandı

Ehliyetsiz sürücünün koltuk hamlesi drona takıldı: 240 bin lira ceza uygulandı
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Kırıkkale’de trafik uygulamasını fark eden sürücünün araçtaki yolcu ile yer değiştirdiği anlar dron kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de trafik uygulamasını fark eden sürücünün araçtaki yolcu ile yer değiştirdiği anlar dron kamerasına yansıdı. Ehliyeti daha önce geri alındığı belirlenen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Ahılı Kavşağı'nda trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında uygulama noktasını fark eden bir sürücünün araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği dron görüntülerine yansıdı. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı tespit edildi. Sürücü ile araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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