Ehliyetsiz Sürücünün Çarpmasıyla Bir Genç Hayatını Kaybetti

Ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ehliyetsiz ve geçtiğimiz yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden Muhammed Y. yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e çarparak 60 metre sürükledi. Yere düşen Akkalem, feci şekilde can verdi. Sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaza yaptığı aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsada terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü, arkadaşları Melih K.ve Bülent E.(14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahıslar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Akkalem'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.