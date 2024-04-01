Ehliyetsiz sürücü yaya geçidindeki gence çarptı

Beylikdüzü'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki gence, ehliyetsiz sürücü süratle çarptı. Kaza sonrası kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanırken, hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz Ç.E.'nin (17) kullandığı 34 FUZ 688 plakalı otomobil, arkadaşları ile cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Muhammed Selim Müminoğlu'na çarptı. Kazada genç metrelerce savrulurken, sürücü bir süre duraksadıktan sonra aracı ile kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Müminoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sürücüyü tespit edip yakalayarak gözaltına aldı. Ç.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Selim Müminoğlu'nun ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Araba ile arkadaşıma çarptıktan sonra dönüp duraksadı ve kaçmaya devam etti"

Olayla ilgili konuşan Veysel Öney, "6 arkadaşımla okullar tatil olduğu için dışarı çıkmıştık. Yürüyerek hava almak istedik. Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken birinci araba durdu. Otobüs tarzı bir arabaydı. Arkasından gelen bir araç hızlı bir şekilde geçti. Ben kıl payı kurtuldum. Arkadan da arkadaşım gelmiş. Araba ona çarptı ve o yaklaşık 20 metre kadar sürüklendi. Kaza sonrası ambulans ve polis ekipleri geldi. Arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Üniversiteye hazırlık yapıyordu. Çarpan kişinin 17 yaşında ehliyetsiz biri olduğunu biliyoruz. Araba ile arkadaşıma çarptıktan sonra dönüp duraksadı ve kaçmaya devam etti. Biz onu kovaladık ama yetişemedik. Polis ekiplerimiz sağ olsun çarpan kişiyi yakalamışlar" dedi.

Kazaya tanık olan Emirhan Arısüt adlı genç ise, "17 yaşında bir sürücüydü. 2 kız, bir erkek arabada toplam 3 kişilerdi. Karşıdan karşıya geçecektik. Yaya geçidinden geçerken büyük bir araç durdu. Büyük olduğu için sağ tarafı göremedik. Ben ve arkadaşım ucuz atlattık ama diğer kalan arkadaşımız biraz ortada kaldı. Araç ona vurdu. Kazadan sonra ambulansla birlikte hastaneye gittik. Arkadaşımızın durumu kritik. Kendisi yoğun bakımda. Kan kaybı da var" diye konuştu. - İSTANBUL