Ehliyetsiz Araç Kullanan Sürücü Dronla Yakalandı

Kars'ta ehliyeti olmadan araç kullanan ve denetim noktasındaki ekipleri görünce aracı arızalanmış gibi yapan sürücü, polisin dronlu takibi sonucu yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği tarafından Kars-Erzurum yolu Üniversite Işıklı Kavşağı'nda yapılan dron destekli trafik denetiminde bir otomobilin çevirme noktasına yaklaşık 200-300 metre kala bankette durarak, sürücünün elinde boş bidonla bir iş yerine giderek su aldığı belirlendi. Şüphe üzerine araç dron ile takip edilmeye başlandı. Yapılan takipte sürücünün araçta herhangi bir işlem ya da tamirat yapmadığı görüldü. Bunun üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi aracın yanına gitti. Yapılan kontrolde şahsın sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. 2918 Sayılı KTK'nun 36/3-A maddesi gereği sürücü C.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde trafik güvenliğini artırmak, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla denetimlerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS