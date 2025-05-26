Ehliyet Sınavında Kopya Girişimi: İki Şahıs Gözaltında

Ehliyet Sınavında Kopya Girişimi: İki Şahıs Gözaltında
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışırken yakalanan iki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Olayda; kulak içi aparat ve kopya çekmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isterken polis ekiplerinin dikkatini çeken şahıs yakayı ele verdi.

Dörtyol ilçesi otogarında 24 Mayıs tarihinde B.Y.'nin Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı'nda (MTSKS) kopya çekmesi için R.A.'nın kulağına aparat takmaya çalıştığını fark eden Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçerek şahısları gözaltına aldı.

Şahısların yapılan üst aramasında; 2 adet telefon, 2 adet kulak içi aparat, 1 adet kopya çekmek için kullanılan atlet ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslara ÖSYM kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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